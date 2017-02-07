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В Мангистау водитель школьного автобуса предстанет перед судом за развращение ребенка

7 февраля 2017, 17:39

В Мангистауский областной суд сегодня принято на рассмотрение дело по ч.1 статьи 124 УК РК («Развращение малолетних»).


В рамках данного уголовного дела обвиняется водитель школьного автобуса. Рассмотрение дела назначено на 15 февраля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дело будет рассмотрено 15 февраля в ювенальном суде в закрытом режиме. В качестве потерпевшей выступает одна несовершеннолетняя», - прокомментировала руководитель пресс-службы Мангистауского областного суда Гаухар Нурханова. Других подробностей, поскольку это закрытый процесс, сотрудники суда не дают.

Автор: Александра Данилова
Фото с сайта inform.kz

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