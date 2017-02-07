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В Алматы при пожаре в гараже пострадал мужчина

7 февраля 2017, 17:39

Причины возгорания выясняются.


Сегодня, 7 февраля, в Алматы произошел пожар в гараже, расположенном в совхозе Алатау, передает корреспондент Zakon.kz.

Сообщение о пожаре поступило на пульт ДЧС в 15.18 часов. Горел гараж, расположенный по ул.Жулдыз, д.22.

"Первые пожарные расчеты прибыли на место вызова в 15:39 часов. К моменту прибытия пожарных обстановка была следующая: горел гараж открытым пламенем, была угроза перехода огня на частный жилой дом. Принятыми мерами огнеборцев пожар был локализован в 15:47 часов и ликвидирован 15:59 часов", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

В ходе тушения пожара был эвакуирован 1 человек, получивший ожог левой кисти.

Площадь пожара составила 50 кв.м.



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