В Алматы при пожаре в гараже пострадал мужчина

Сегодня, 7 февраля, в Алматы произошел пожар в гараже, расположенном в совхозе Алатау, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Сообщение о пожаре поступило на пульт ДЧС в 15.18 часов. Горел гараж, расположенный по ул.Жулдыз, д.22.





"Первые пожарные расчеты прибыли на место вызова в 15:39 часов. К моменту прибытия пожарных обстановка была следующая: горел гараж открытым пламенем, была угроза перехода огня на частный жилой дом. Принятыми мерами огнеборцев пожар был локализован в 15:47 часов и ликвидирован 15:59 часов", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.





В ходе тушения пожара был эвакуирован 1 человек, получивший ожог левой кисти.





Площадь пожара составила 50 кв.м.



