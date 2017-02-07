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На закрытие Универсиады 8 февраля в Алматы перекроют ул.Момышулы

7 февраля 2017, 17:46

В день закрытия Универсиады, 8 февраля, будут организованы дополнительные маршруты для доставки зрителей и гостей на стадион «Алматы Арена».


Полиция Алматы сообщила о корректировках в дорожном движении во время церемонии закрытия Универсиады-2017, передает Zakon.kz.

8 февраля с 13:00 часов до окончания церемонии будет перекрыто дорожное движение по улице Момышулы от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара, в обоих направлениях.

ДВД города Алматы призывает граждан заранее скорректировать маршруты своего передвижения и соблюдать правила дорожного движения.

Вместе с тем, акимат города Алматы сообщает, что в день закрытия Универсиады, 8 февраля, будут организованы дополнительные маршруты для доставки зрителей и гостей на стадион «Алматы Арена».

Специальный транспорт будет работать с двух точек города. Автобусы будут выставлены на точки отправления с 15.00 - 17-30 часов, и по завершению церемонии закрытия зрители будут доставлены на исходные точки:

1. Центральный Стадион - ЛД «Алматы Арена»

2. Площадь Астана (КБТУ) - ЛД «Алматы Арена»

Стоимость проезда составит 100 тенге в один конец.

Фото: oo-osa.org.

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