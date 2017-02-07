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Новости за сегодня

АО «Delta Bank» сообщило об изменениях в составе Совета директоров

 

АО «Delta Bank» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE об изменениях с 07 февраля 2017 года в составе своего Совета директоров: досрочно прекращены полномочия Председателя Совета директоров г-жи Шалгимбаевой Галины Николаевны, избран  Председателем Совета директоров г-н Тлеубаев Нурлан  Сактанбергенович.

7 февраля 2017, 17:45
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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