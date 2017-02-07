При сходе лавины на Шымбулаке погиб россиянин

Информация на пульт ДЧС поступила в 14:06. К спасателям обратился гражданин РФ Алемасов Спартак. Он сообщил, что во время внетрассового катания на западном склоне ущелья "Чимбулачка" сошла снежная лавина и под снегом остался человек.

К месту схода лавины немедленно были направлены, задействованные на охране объекта Универсиады силы и средства - Республиканский оперативно-спасательный отряд КЧС МВД РК - 6 человек личного состава и 2 кинологических расчета, ГУ "СПиАСР" ДЧС г. Алматы - 17 человек личного состава, ГУ "Казселезащита" - 8 человек, Служба спасения города Алматы - 13 человек, ГЛК "Шымбулак" - 7 человек, сотрудники ДВД Алматы - 10 человек.





Место схода лавины на западном склоне ущелья реки "Чимбулачка" было найдено сразу. Через некоторое время одна из поисковых собак РОСО КЧС МВД РК отметила место для поиска.





В 15:23 спасатели совместными усилиями извлекли тело гражданина Российской Федерации Белослудцева Алексея Николаевича, 03.01.1986 г.р.





В 16:14 часов врачи скорой медицинской помощи, входившие в состав поисковой группы, после реанимационных действий констатировали смерть. Погибший был техническим судьей по дисциплине "Сноуборд ски кросс".





Несчастный случай произошел в результате внетрассового катания за пределами спортивных трасс Универсиады . Со слов товарища погибшего они специально подбирали склоны с нетронутым снегом для занятия фрирайдом, понимая что это запрещенные для катания места.





По данным ГУ "Казселезащиты", объем сошедшей лавины составил 350 куб.м.





Напомним, 30 января 2017 года Департаментом по чрезвычайным ситуациям Алматы была распространена информация для населения об угрозе схода снежных лавин с рекомендацией не выходить на крутые заснеженные склоны гор Алматинской области, во избежание провоцирования снежных лавин.