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В центре Кабула прогремел мощный взрыв

7 февраля 2017, 18:25

Террорист-смертник подорвался на парковке здания Верховного суда в конце рабочего дня.


Не менее 12 человек погибли или пострадали при взрыве, который произошел в центре Кабула рядом со зданием Верховного суда (ВС). Об этом сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на источники в силовых структурах, передает РИА Новости.

Сообщается, что террорист-смертник подорвался на парковке ВС в конце рабочего дня, когда сотрудники покидали здание.

На место взрыва прибыло большое число машин скорой помощи.

Фото: AP Photo/ Rahmat Gul.

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