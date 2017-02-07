В центре Кабула прогремел мощный взрыв

Не менее 12 человек погибли или пострадали при взрыве, который произошел в центре Кабула рядом со зданием Верховного суда (ВС). Об этом сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на источники в силовых структурах, передает РИА Новости.





Сообщается, что террорист-смертник подорвался на парковке ВС в конце рабочего дня, когда сотрудники покидали здание.





На место взрыва прибыло большое число машин скорой помощи.



