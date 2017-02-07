Казахстан занял второе место в медальном зачете Универсиады-2017
7 февраля 2017, 18:41
Перед заключительным медальным днем у Казахстана 34 медали — 11 золотых, 7 серебряных и 16 бронзовых.
По итогам девятого медального дня зимней Универсиады-2017 в Алматы сборная Казахстана сохранила вторую строчку в медальном зачете и ее позиция уже не изменится.
Сегодня копилка казахстанской команды пополнилась пятью медалями — «золото», «серебро» и «бронзу» выиграли биатлонисты — Галина Вишневская, Роман Еремин и Антон Пантов соответственно. Также бронзовые медали сборной принесли лыжница Анна Шевченко, шорт-трекист Денис Никиша и мужская и женская сборные Казахстана по шорт-треку.
Перед заключительным медальным днем у Казахстана 34 медали — 11 золотых, 7 серебряных и 16 бронзовых. У ближайшего преследователя — сборной Южной Кореи — также 11 наград высшей пробы (всего — 21: 11-5-5), однако она уже не сможет обойти Казахстан в медальном зачете, поскольку ее спортсмены не участвуют в завтрашнем масс-старте в лыжных гонках и уже не претендуют на медали в хоккее. Возглавляет медальный зачет Россия — 68 (27-26-15).
Источник: Sports.kz.
Фото: newstaraz.kz.
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