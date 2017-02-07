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Трамп открестился от России и Путина

7 февраля 2017, 18:49

Президент США Дональд Трамп заявил, что не ведет дел в России и не знает российского лидера Владимира Путина.


Президент США Дональд Трамп заявил, что не ведет дел в России и не знает российского лидера Владимира Путина. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я не знаю Путина, не веду сделок в России, а ненавистники сходят с ума, при этом [бывший президент США Барак] Обама может заключать сделки с Ираном — номером один в терроризме, — и нет проблем!» — сообщил Трамп.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Michael Reynolds / Zumapress / Globallookpress.com.

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