Трамп открестился от России и Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что не ведет дел в России и не знает российского лидера Владимира Путина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не ведет дел в России и не знает российского лидера Владимира Путина. Об этом он написал в своем Twitter.





«Я не знаю Путина, не веду сделок в России, а ненавистники сходят с ума, при этом [бывший президент США Барак] Обама может заключать сделки с Ираном — номером один в терроризме, — и нет проблем!» — сообщил Трамп.







