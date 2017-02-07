Казахстанские шорт-трекисты завоевали две «бронзы» в эстафете

В главном финале эстафеты на 3000 метров среди женщин силами поборолись четыре команды: Южной Кореи, Китая, Японии и Казахстана. В финале с результатом 4:13.630 минуты одержала команда из страны Утренней свежести. Второе место и серебряные медали завоевали китайские спортсменки. Третьими финишную черту пересекли спортсменки из Казахстана (Ким Йонг А, Анастасия Крестова, Анита Нагай, Ольга Тихонова и Мадина Жанбусинова)



7 февраля. Шорт-трек. Женщины. Эстафета 3000 метров.

1. Сборная Южной Кореи - 4:13.630

2. Сборная Китая - 4:13.808

3. Сборная Казахстана - 4:18.369



В эстафете на 5000 метров среди мужчин победу одержали спортсмены из Поднебесной. Китайская сборная финишировала с результатом 7:04,443 минуты. Второе место с минимальным отставанием от лидера заняли спортсмены из Российской Федерации. Тройку замкнули спортсмены из Казахстана(Абзал Ажгалиев, Айдар Бекжанов, Денис Никиша, Нуртилек Кажгалиев и Нурберген Жумагазиев), которые могли бы претендовать на более высокое место если бы не обидное падание, из за нарушения правил корейскими спортсменами на финишной прямой.