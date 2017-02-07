Казахстанские шорт-трекисты завоевали две «бронзы» в эстафете
7 февраля 2017, 19:02
Определились чемпионы заключительного состязания в шорт-треке на 28-й Всемирной зимней Универсиаде в Алматы.
В главном финале эстафеты на 3000 метров среди женщин силами поборолись четыре команды: Южной Кореи, Китая, Японии и Казахстана. В финале с результатом 4:13.630 минуты одержала команда из страны Утренней свежести. Второе место и серебряные медали завоевали китайские спортсменки. Третьими финишную черту пересекли спортсменки из Казахстана (Ким Йонг А, Анастасия Крестова, Анита Нагай, Ольга Тихонова и Мадина Жанбусинова)
7 февраля. Шорт-трек. Женщины. Эстафета 3000 метров.
1. Сборная Южной Кореи - 4:13.630
2. Сборная Китая - 4:13.808
3. Сборная Казахстана - 4:18.369
В эстафете на 5000 метров среди мужчин победу одержали спортсмены из Поднебесной. Китайская сборная финишировала с результатом 7:04,443 минуты. Второе место с минимальным отставанием от лидера заняли спортсмены из Российской Федерации. Тройку замкнули спортсмены из Казахстана(Абзал Ажгалиев, Айдар Бекжанов, Денис Никиша, Нуртилек Кажгалиев и Нурберген Жумагазиев), которые могли бы претендовать на более высокое место если бы не обидное падание, из за нарушения правил корейскими спортсменами на финишной прямой.
7 февраля. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета 5000 метров.
1. Сборная Китая - 7:04,443
2. Сборная России - 7:04,551
3. Сборная Казахстана - 7:13,799
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