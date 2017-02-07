Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Положение о совместной опергруппе по Сирии подпишут на встрече в Астане

7 февраля 2017, 19:04

Дополнительный протокол к ранее заключенному соглашению был поддержан всеми участниками встречи.


Проект положения о совместной оперативной группе по укреплению режима прекращения боев в Сирии почти полностью согласован, его подписание планируется на следующей встрече в Астане, заявил на брифинге начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской, сообщает РИА Новости.

"Практически полностью согласован российский проект "Положения о совместной оперативной группе по укреплению режима прекращения боевых действий. На следующей встрече в Астане предполагается его подписание", — сказал он.

Дополнительный протокол к ранее заключенному соглашению, разработанный экспертами России и Турции, в котором определены конкретные меры по повышению устойчивости перемирия, был поддержан всеми участниками встречи, отметил Рудской.

"Также было одобрено и представленное российской стороной "Положение о примирившемся районе (населенном пункте)", которое определяет порядок взаимоотношений между сирийскими официальными властями и населенными пунктами, подконтрольными вооруженным формированиям в переходный период", — добавил он.

По словам начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, эти документы направлены на согласование с оппозицией и правительством Сирии.

Фото: РИА Новости.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...