Положение о совместной опергруппе по Сирии подпишут на встрече в Астане

Дополнительный протокол к ранее заключенному соглашению был поддержан всеми участниками встречи.

Проект положения о совместной оперативной группе по укреплению режима прекращения боев в Сирии почти полностью согласован, его подписание планируется на следующей встрече в Астане, заявил на брифинге начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской , сообщает , сообщает РИА Новости





"Практически полностью согласован российский проект "Положения о совместной оперативной группе по укреплению режима прекращения боевых действий. На следующей встрече в Астане предполагается его подписание", — сказал он.





Дополнительный протокол к ранее заключенному соглашению, разработанный экспертами России и Турции, в котором определены конкретные меры по повышению устойчивости перемирия, был поддержан всеми участниками встречи, отметил Рудской.





"Также было одобрено и представленное российской стороной "Положение о примирившемся районе (населенном пункте)", которое определяет порядок взаимоотношений между сирийскими официальными властями и населенными пунктами, подконтрольными вооруженным формированиям в переходный период", — добавил он.





По словам начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, эти документы направлены на согласование с оппозицией и правительством Сирии.



