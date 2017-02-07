Положение о совместной опергруппе по Сирии подпишут на встрече в Астане
7 февраля 2017, 19:04
Дополнительный протокол к ранее заключенному соглашению был поддержан всеми участниками встречи.
Проект положения о совместной оперативной группе по укреплению режима прекращения боев в Сирии почти полностью согласован, его подписание планируется на следующей встрече в Астане, заявил на брифинге начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской, сообщает РИА Новости.
"Практически полностью согласован российский проект "Положения о совместной оперативной группе по укреплению режима прекращения боевых действий. На следующей встрече в Астане предполагается его подписание", — сказал он.
Дополнительный протокол к ранее заключенному соглашению, разработанный экспертами России и Турции, в котором определены конкретные меры по повышению устойчивости перемирия, был поддержан всеми участниками встречи, отметил Рудской.
"Также было одобрено и представленное российской стороной "Положение о примирившемся районе (населенном пункте)", которое определяет порядок взаимоотношений между сирийскими официальными властями и населенными пунктами, подконтрольными вооруженным формированиям в переходный период", — добавил он.
По словам начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, эти документы направлены на согласование с оппозицией и правительством Сирии.
Фото: РИА Новости.
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