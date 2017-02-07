В Актау Toyota Camry врезалась в ограждение здания ДВД Мангистауской области

В Актау автомобиль Toyota Camry врезался в забор здания ДВД Мангистауской области. Причину аварии в ведомстве пока не комментируют , передает "Лада".





ДТП произошло 7 февраля около 16:00. Очевидцы рассказали, что водитель автомашины Toyota Camry протаранил забор здания ДВД Мангистауской области. Водитель, по сообщению очевидцев, не пострадал. Машину с места происшествия увезли на эвакуаторе. По неподтвержденным данным, участником ДТП стал и водитель автомобиля ВАЗ-2106. Другие детали аварии выясняются.





Напомним, в Актау это не первый случай, когда в ДТП автомобили повреждают стены зданий. Водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и пролетел на Т-образном перекрестке в 12 микрорайоне мимо дороги, пробив стену частного жилого дома. А водитель автомобиля марки «ВАЗ-2108» протаранил ограждение строящегося здания и скрылся с места происшествия.





В сентябре 2016 года водитель въехал в здание кафе в 1 микрорайоне Актау. Как сообщили очевидцы, водитель был нетрезв. Его госпитализировали в Мангистаускую областную больницу.









Станислава Куцай.



