Белые перчатки и светоотражающие нарукавники заменят жезлы дорожным полицейским

«В связи с отказом от использования жезлов в работе дорожно-патрульной полиции планируем при поддержке акимов регионов решить вопрос обеспечения сотрудников ДПС светоотражающими нарукавниками, белыми перчатками и другими дополнительными элементами форменного обмундирования», — сказал Касымов на заседании правительства.

По его словам, при поддержке акиматов планируется оснастить автомобили сельских участковых инспекторов специальными громкоговорящими устройствами и световыми сигналами.

«Намечен комплекс мер по обеспечению дорожной безопасности. В соответствии с планом нации «100 конкретных шагов» предполагается обеспечить сотрудников дорожной полиции видеорегистраторами. По вашему поручению срок реализации мероприятий по приобретению видеорегистраторов будет осуществляться в феврале текущего года», — проинформировал министр.

Учитывая, что с начала года надзор за дорожным движением осуществляется преимущественно методом автопатрулирования, также при поддержке акимов регионов будут поэтапно решаться задачи доведения до норм положенности количества полицейских автопатрулей, отметил Касымов. «В пределах возможности местных бюджетов планируется поэтапное решение вопроса об увеличении в регионах технических средств контроля и фото-, видеофиксации нарушения правил дорожного движения», — сказал глава МВД.

Он заметил, что их эффективность очевидна — только за прошлый год ими зарегистрировано более 900 тысяч нарушений ПДД.

В целях повышения эффективности охраны общественного порядка совместно с акиматом предполагается принять меры по поэтапному увеличению систем видеонаблюдения, прежде всего, на наиболее оживленных улицах, в местах массового пребывания граждан, на рынках, торговых центрах и иных объектах. Намечен также ряд мероприятий, направленных на развитие и совершенствование деятельности местной полицейской службы, создание условий для работы участковых инспекторов полиции, а также оказание услуг гражданам. Запланированы мероприятия по стимулированию субъектов предпринимательства, создающих в исправительных колониях рабочие места для осужденных. Также планируются мероприятия по укреплению социальной защищенности сотрудников дорожно-патрульной полиции, заключил Касымов.

Напомним, с 1 января 2017 года дорожные полицейские не пользуются жезлами для остановки транспортных средств.

«В рамках модернизации правоохранительных органов министерством внутренних дел изучен международный опыт обеспечения безопасности дорожного движения. Так, в ряде европейских стран жезл не используется в работе органов дорожной полиции. В соответствии с международными стандартами, с 1 января 2017 года сотрудники органов внутренних дел не будут использовать жезл для остановки транспортных средств», - сообщили в МВД.