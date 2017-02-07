Школьников обеспечат шкафчиками для учебников

Министерство образования и науки РК нашло решение проблемы тяжелым рюкзакам - в школах установят индивидуальные шкафчики для школьников, передает корреспондент Zakon.kz.

«Министерством будет продолжено исполнение мероприятий, запланированных на четыре года, в том числе это переход на новое содержание обучения, переход на пятидневную учебную неделю, внедрение базовых учебников, внедрение новой методики обучения казахскому языку», - сказал министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев на заседании Правительства РК.

При этом глава ведомства остановился на наиболее социально-значимых мероприятиях, запланированных на I полугодие 2017 года.

«Первое, это обеспечение базового школьника индивидуальном шкафом для хранения учебников, обуви и спортивных принадлежностей. Этот проект мы долго обсуждали с директорами школ, СЭС, пожарниками. Это решит массу проблем, в том числе и тяжесть школьных рюкзаков. Каждый ребенок в идеале должен иметь свой шкафчик. Мы планируем начать в текущем году с младших классов - везде, где это возможно, на средства местных исполнительных органов», - уточнил Е. Сагадиев.

Во-вторых, по его словам, начнется обеспечение всех учащихся школ качественной питьевой водой.

«Во многих школах сегодня нет качественной питьевой воды для решения вопроса. В городских школах планируем установить в обязательном порядке фильтры и фонтаны. Где невозможно, особенно в сельских школах - диспенсеры. Особенно заявка на 2017 г. - обеспечение 50% учащихся школ качественной питьевой водой, представлены на уточнении бюджета», - сообщил глава ведомства.

В-третьих, Е. Сагадиев проинформировал, что планируется навести порядок по спонсорским средствам в организациях образования.

«То есть четко определить, что есть добровольное спонсорство, что есть поборы. Это очень большой вопрос. Для этого мы разработаем четкие правила использования спонсорских средств. В школах, где еще нет, будут действовать попечительские советы, они будут контролировать эти средства с обязательным отчетом руководства школы перед местными сообществом и родительской общественностью, как это сейчас налаживается в высших учебных заведениях», - указал он.

Четвертое направление касается обеспечения школ Интернетом.

«Интернет подходит к большому количеству школ. В рамках «Цифрового Казахстана» этот вопрос мы надеемся снять. Однако немаловажным вопросом является внутренняя сеть вай-фай в каждом классе. Мы нацелены начать масштабный проект по обеспечения структурирования кабельной системой всех школ Казахстана в короткие сроки. Для выполнения этой работы надо местным исполнительным органам надо купить - это недорого», - уточнил министр.

«В-пятых, необходимо навести порядок с очередностью в детских садах. Мы разработаем пошаговый план по автоматизации процесса очередности, интеграции информационных систем с базой данных электронного правительства и электронного акимата. Наша задача - устранить любую коррупцию при устройстве в детские сады», - добавил Е. Сагадиев.

В свою очередь премьер-министр Бакытжан Сагинтаев отметил, что глава министерства образования и науки вместе с главой министерства внутренних дел многими поручениями «закидали акимов относительно финансирования некоторых вопросов». Он поручил им внимательно отработать по всем вопросам.

«Поэтому внимательно отработайте. Задача не стоит, например, по вашей части, чтобы все школы обеспечить шкафами и так далее в первом полугодии. А вообще, если новую школу строить, тогда уже на СНиПе надо вносить изменения, чтобы сразу же обеспечивать внутри уже, чтобы все эти, что вы предлагаете было обеспечено», - подчеркнул премьер.

Ксения Давыдова