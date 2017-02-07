Пропавшая в ВКО мать троих детей ушла к другому мужчине

О своих намерениях она не предупредила ни родных, ни мужа.

В конце января сотрудники полиции нашли пропавшую мать троих детей Александру Комутбаеву в одном из сел Шемонаихинского района. Женщина ушла к другому мужчине, не предупредив родственников , сообщает , сообщает YK-news.kz





28-летняя Александра Комутбаева исчезла 15 января. Со слов родственников, она отвозила детей к своей свекрови в Самарку, так как они с мужем планировали туда переезжать. После должна была вернуться в Камышинку, чтобы забрать детские документы из школы и детского сада. В шесть утра Александра выехала из Самарки, добралась до Усть-Каменогорска, где купила билет до Камышинки. Затем связь с ней пропала — женщина отключила мобильник. Через два дня родственники подали заявление в полицию.





— Полицейские незамедлительно начала поисковые мероприятия, — рассказал руководитель пресс-службы ДВД ВКО Бакытжан Торгаев. — Сотрудники полиции прочесывали каждый населенный пункт Шемонаихинского района.





31 января Александра была найдена. Оказалось, что женщина сошлась с другим мужчиной и переехала жить к нему. О своих намерениях она не предупредила ни родных, ни мужа.





— Мы в шоке. Всех на уши подняли, искали ее, боялись самого худшего, а она всё это время жила с другим мужчиной. Александра нашлась, но домой не вернулась, — поделилась с нашим корреспондентом родственница Александры Алеся Лаптева. — Её супруг Володя собирается подавать в суд, чтобы развестись и лишить Сашу родительских прав.





Помогать мужчине воспитывать детей собирается его мама. Женщина намерена перебраться из Самарского в Камышинку.



