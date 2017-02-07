В Индии подросток умер после попытки поцеловать кобру ради селфи
7 февраля 2017, 20:24
18-летний волонтер ухаживал за змеями и ранее спас более ста особей.
В индийском Мумбае работник зооцентра Сомнат Мхатре (Somnath Mhatre) погиб от укуса кобры, пытаясь поцеловать пресмыкающееся для эффектного фото. Об этом пишет Daily Mirror.
18-летний волонтер ухаживал за змеями и ранее спас более ста особей. Он должен был доставить найденную в лесу кобру на машине в зооприют. Привезя животное, он поднес кобру к лицу и собирался погладить, а затем сделать селфи, но змея укусила его в шею.
Подростка оперативно доставили в больницу, где в течение пяти дней его пытались спасти, однако несмотря на усилия врачей Мхатре скончался от яда пресмыкающегося.
Местные зоозащитники призвали лесной департамент выпустить таблички и другие предупреждения о том, что пытаться сделать фото или видео со змеями крайне опасно.
В декабре 2016 года сообщалось, что подростку из ЮАР удалось выжить после укуса одной из самых ядовитых в мире змей, мозамбикской кобры. Пресмыкающееся напало на 12-летнего Джека Тейлора, когда тот спал. Змея вонзила лишь один клык в его тело, после чего мальчик проснулся и сбросил ее с плеча.
Источник: Lenta.ru.
Фото: Saikat Paul / Zumapress / Globallookpress.com.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4843131-ac26cf8845603a2cfdc3d854bc0c55dd
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...