Как казахстанцы выигрывали медали в шорт-треке

Серебряную награду в шорт-треке на дистанции 500 метров Абзал Ажгалиев. Бронзовые награды завоевали: Нурберген Жумагазиев в забеге на 1500 метров, Денис Никиша на дистанциях 500 и 1000 метров, а также мужская и женская сборные Казахстана в эстафете.

Всего в копилке сборной 34 медали — 11 золотых, 7 серебряных и 16 бронзовых наград.







