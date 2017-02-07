Как казахстанцы выигрывали медали в шорт-треке
7 февраля 2017, 20:27
Всего сборная Казахстана завоевала шесть медалей в шорт-треке.
Серебряную награду в шорт-треке на дистанции 500 метров Абзал Ажгалиев. Бронзовые награды завоевали: Нурберген Жумагазиев в забеге на 1500 метров, Денис Никиша на дистанциях 500 и 1000 метров, а также мужская и женская сборные Казахстана в эстафете.
Всего в копилке сборной 34 медали — 11 золотых, 7 серебряных и 16 бронзовых наград.
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