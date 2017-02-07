Мадонне разрешили усыновить еще двух детей из Малави

Высокий суд Малави дал разрешение американской певице Мадонне на усыновление двух детей. Об этом пишет Reuters.





Таким образом, певица будет воспитывать четырех детей из Малави. По словам представителя суда Мленги Мвалы (Mlenga Mvula), артистка находилась в зале заседания на момент оглашения решения по делу.





У Мадонны уже есть четверо детей. В 1996 года у певицы родилась дочь Лурдес от фитнес-тренера и актера Карлоса Леоне. В браке с британским кинорежиссером и сценаристом Гаем Ричи, который продлился с 2000 по 2008 год, у пары появился сын Рокко Джон. Также незадолго до расставания они усыновили годовалого Давида из Малави. В 2009-м певица удочерила девочку Мерси из этой африканской страны.





В январе стало известно, что Мадонна на женском марше протеста в Вашингтоне выступила с резкими выражениями в адрес нового президента США Дональда Трампа. Позже артистка объяснила свое поведение. По ее словам, она хотела «приободрить женщин и брошенных на произвол судьбы людей, чтобы они не отчаивались, а сплотились».







