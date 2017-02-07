Сенатор С.Акылбай: В дискуссиях о земле ссылка на статью 26 Конституции ошибочна

Вопрос о земле - это совсем другой статус, совсем другая норма, отметил сенатор.

Председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Серик Акылбай дал разъяснения в связи с проектом поправки к статье 26 Конституции Республики Казахстан , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК





В проекте 1-пункт статьи предложен в следующей редакции: «Каждый может иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество».





Как пояснил С.Акылбай, слово "гражданин" предлагается заменить на "каждый". «Под "каждым" подразумеваются граждане Казахстана, иностранные граждане и лица без гражданства. Почему мы не должны обеспечить сохранность имущества нерезидента республики или лица без гражданства? Например, у него автомобиль, у него одежда, компьютер. Это считается имуществом. Кроме того, иностранные граждане привозят сюда инвестиции, это тоже имущество. Вносимые инвестиции должны охраняться, их сохранность необходимо обеспечить Конституцией», - отметил он.





«Вопрос о земле - это совсем другой статус, совсем другая норма», - сказал С.Акылбай. «Здесь мы должны обратиться к статье 6 Конституции, где говорится, что земля может быть собственностью в случаях указанных в законе. То есть здесь отсылочные нормы на Земельный и Гражданский кодексы, в которых нет ни слова о том, что иностранец имеет право покупать сельхоз земли».





По словам С.Акылбая, в дискуссиях о земле ссылка на пункт 1 статьи 26 ошибочна, так как этой нормой не регулируется земельный вопрос. «Невозможно, чтобы иностранец мог приобретать сельхоз землю в Казахстане. Полагаю, что при правильном разъяснении, никаких коллизий возникнуть не может. Все в соответствии с нашими законами. Глава государства и раньше говорил, что сельхозземли никакому иностранцу продаваться не будут. Земля, реки, природные ресурсы – они не являются имуществом. Они особый статус имеют», - подчеркнул председатель профильного комитета верхней Палаты.





Возвращаясь к теме защиты бизнеса, С.Акылбай подчеркнул: «Мы должны обеспечить сохранность частной собственности гражданина иностранного государства и гражданина без гражданства. Таким образом государство гарантирует вносимые ими инвестиции и сохранность их имущества, приобретенного законным путем».



