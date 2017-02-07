Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Аршавин попал в список лучших легионеров в истории английского футбола

7 февраля 2017, 21:37

35-летний Аршавин расположился на 91-й позиции.


Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин, ныне выступающий в составе алматинского «Кайрата», попал в сотню лучших легионеров в истории Английской премьер-лиги. Список опубликовал британский портал FourFourTwo.

В данный момент издание назвало игроков, занявших места с 81-го по 100-е. 35-летний Аршавин расположился на 91-й позиции. Вторым россиянином, попавшим в рейтинг, стал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис (98-е место).

Аршавин перебрался в «Арсенал» в 2009 году и защищал цвета «канониров» до 2013 года (в 2012 он уходил в аренду в санкт-петербургский «Зенит»). Форвард провел 105 матчей и забил 23 мяча. Наиболее удачно для Аршавина сложился сезон-2010/11, когда в 52 встречах он записал на свой счет 10 голов и 17 передач. В данный момент россиянин выступает за «Кайрат».

Канчельскис играл в составе «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. В составе «красных дьяволов» хавбек провел 123 матча и забил 47 мячей.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Замир Усманов / Globallookpress.com

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...