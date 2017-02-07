Аршавин попал в список лучших легионеров в истории английского футбола

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин, ныне выступающий в составе алматинского «Кайрата», попал в сотню лучших легионеров в истории Английской премьер-лиги. Список опубликовал британский портал FourFourTwo.





В данный момент издание назвало игроков, занявших места с 81-го по 100-е. 35-летний Аршавин расположился на 91-й позиции. Вторым россиянином, попавшим в рейтинг, стал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис (98-е место).





Аршавин перебрался в «Арсенал» в 2009 году и защищал цвета «канониров» до 2013 года (в 2012 он уходил в аренду в санкт-петербургский «Зенит»). Форвард провел 105 матчей и забил 23 мяча. Наиболее удачно для Аршавина сложился сезон-2010/11, когда в 52 встречах он записал на свой счет 10 голов и 17 передач. В данный момент россиянин выступает за «Кайрат».





Канчельскис играл в составе «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. В составе «красных дьяволов» хавбек провел 123 матча и забил 47 мячей.







