Казахстанские хоккеисты победили Чехию и вышли в финал Универсиады-2017

Завтра, 8 февраля, в финале Казахстан встретится с Россией.

В полуфинальном матче Универсиады-2017 в Алматы сборная Казахстана встретилась с командой Чехии.





В первом периоде чех Дэниел Арност открыл счет, к слову — это первая пропущенная казахстанцами шайба на нынешней Универсиаде, но Константин Савенков сравнял. Во второй двадцатиминутке Дмитрий Гренц и Павел Акользин поразили ворота Чехии. В третьем отрезке игры забросил шайбу Алексей Анциферов из Казахстана.





Завтра, 8 февраля, в финале Казахстан встретится с Россией.





Казахстан — Чехия 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)





Шайбы:

0:1 — 16:14 Арност (Стестни, Кафка). В равенстве

1:1 — 17:40 Савенков (Писарев). В равенстве

2:1 — 30:59 Гренц (Михайлис, Ибрайбеков). В равенстве

3:1 — 31:43 Акользин (Савенков). В равенстве

4:1 — 42:40 Анциферов. В равенстве





Вратари: Кудрявцев — Новак





Штрафы: 6:14 (4:2, 0:6, 2:6).







