Казахстанцы жалуются на плохую работу специалистов УЗИ

В Казахстане не хватает специалистов УЗИ. Об этом заявляют общественники. Каждый день к ним обращаются те, кто пострадал от некачественного обследования. В основном это родители детей, у которых во время беременности не смогли выявить отклонений, сообщает телеканал " сообщает телеканал " КТК ".

Карагандинка Ирина Марчевская в марте впервые должна стать мамой. Но она пока не знает, выживет ли ее долгожданный сын после родов. Все дело в том, что на поздних сроках беременности у малыша выявили патологию – отсутствие желудка и пищевода.





Ирина Марчевская:





- Было четыре УЗИ, и на всех УЗИ все было все хорошо, никаких признаков тревоги не было. Каждый раз узист говорила, что все хорошо, никаких патологий. Выявление было только в ОПЦ Караганды – низкая плацентация. Там выявили, что у моего ребенка нет пищевода и желудка. После этого я пришла снова в поликлинику, попросила сделать УЗИ и она просто подтвердила тот же диагноз.





Таких врачебных ошибок в Казахстане сотни. Не все будущие мамы решаются об этом говорить. По данным Центра генетического регистра страны, ежегодно в Казахстане рождается около четырех с половиной тысяч детей с врожденными пороками развития. И выживаемость зависит от специалиста УЗИ, который должен первым выявить проблему.





Валентина Занилова, зав. отделением Центра перинатологии и детской кардиохирургии г. Алматы:





- К сожалению, в нашей стране женщины в большинстве случаев отказываются от прерывания беременности даже при грубых пороках развития. Первая реакция у них – это неверие, что у их будущего ребенка есть дефекты. Они начинают ходить и проверять по другим специалистам. Тем самым продлевая срок беременности, выращивая ребенка до больших сроков беременности, и тут уже встает вопрос – можно ли на таком большом сроке прерывать.





Для того чтобы повысить грамотность казахстанских врачей УЗИ, в Алматы пригласили турецкого специалиста. Ахмет Арда Лембет говорит, что при раннем исследовании ультразвуком можно выявить до 60 процентов заболеваний ребенка. У женщины, которую профессор сейчас обследует, большая проблема. У малыша две патологии: порок сердца и расщелина верхней губы и неба.





Ахмет Арда Лембет, акушер-гинеколог (Турция):





- В Турции 70 процентов матерей, когда узнают, что ребенок, к примеру, даун, они просят прервать беременность. Если у женщины не было ребенка за последние 20 лет, и ей больше 40 лет, и это эко-беременность, и это ее последний шанс стать мамой, то мы стараемся продолжить беременность. У вас немного иначе.





Президент общественного фонда «Аман Саулык» Бахыт Туменова еще в советское время курировала отдел по вопросам материнства и детства. Говорит, что на ее глазах появились первые аппараты УЗИ. Только за несколько дней в общественном фонде зафиксировано пять случаев, когда казахстанцы жалуются на некачественное медобслуживание. Среди них и беременные. К примеру, у одной женщины на УЗИ не разглядели отсутствия кисти на руке ребенка. В подобных ситуациях Бахыт Туменова советует сразу обращаться в суд.





Бахыт Туменова, президент ОФ «Аман-Саулык»:





- Или же аппаратура в этой клинике была старая, и врач стал заложником этой ситуации, или специалист, который не прошел повышения квалификации, и это была его вина, потому что он смотрел в экран, но не видел то, что должен был увидеть.





Карагандинка Ирина Марчевская все-таки решила рожать, но под присмотром столичных врачей. Они же и будут наблюдать малыша после родов. Если возможна операция, то ребенок будет жить. Сама же Ирина надеется на чудо и мечтает, чтобы страшный диагноз оказался ошибкой.





Наталья Кунина.



