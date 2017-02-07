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В МВД РК исключают влияние "групп смерти" на самоубийство карагандинки

7 февраля 2017, 22:59

Сообщается, что по факту смерти Галины Сибиряковой проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства».


Информация о том, что самоубийство Галины Сибиряковой было совершено под влиянием социальных сетей является недостоверной. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, передает Zakon.kz

По словам Садубаева, по факту смерти Сибиряковой проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства".

"Преподаватели и родные потерпевшей в связи с последней информационной волной в обществе предположили о ее связи с "группами смерти". Обстоятельства будут установлены в ходе следствия", - написал Алмас Садубаев.

В настоящее время проводится весь комплекс необходимых следственных мероприятий. В МВД призывают граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Напомним, в ночь с 5 на 6 февраля 19-летняя Галина Сибирякова совершила суицид. Как сообщили ее родственники, она повесилась на ручке в ванной комнате. Они предположили, что Галина рассталась с жизнью именно из-за игры "Синий кит". По словам родственников и знакомых, девочка была очень доброй, общительной, дружелюбной, всегда с улыбкой на лице. В колледже сообщили, что в последнее время она была подавленной.

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