В МВД РК исключают влияние "групп смерти" на самоубийство карагандинки

Сообщается, что по факту смерти Галины Сибиряковой проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства».

Информация о том, что самоубийство Галины Сибиряковой было совершено под влиянием социальных сетей является недостоверной. Об этом на своей Об этом на своей странице в Facebook сообщил Директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, передает Zakon.kz





По словам Садубаева, по факту смерти Сибиряковой проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства".





"Преподаватели и родные потерпевшей в связи с последней информационной волной в обществе предположили о ее связи с "группами смерти". Обстоятельства будут установлены в ходе следствия", - написал Алмас Садубаев.





В настоящее время проводится весь комплекс необходимых следственных мероприятий. В МВД призывают граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.



