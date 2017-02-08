Украинский националист планировал теракт на главной площади Ростова

В декабре 2015 года полиция и ФСБ задержали 17-летнего жителя Украины, в квартире которого нашли взрывное устройство.

Украинский юноша в День святого Валентина предстанет перед судом по обвинению в подготовке взрыва на главной площади Ростова-на-Дону, сообщил сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.





Как заявлял ранее начальник центра по противодействию экстремизму ГУМВД по Ростовской области Артур Метцгер, в декабре 2015 года полиция и ФСБ задержали 17-летнего жителя Украины, в квартире которого нашли взрывное устройство. По данным предварительного расследования, украинский националист планировал взорвать самодельную бомбу в месте массового скопления людей в Ростове-на-Дону.





"Теракт планировался им на Театральной площади в Ростове-на-Дону при проведении одного из массовых мероприятий", — пояснил источник, не уточнив при этом, о каком мероприятии идет речь.





Театральная площадь является главной в городе, на ней проходят массовые мероприятия на День Победы, День города, там же планируется провести фестиваль болельщиков во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.





В следующий вторник перед судом также предстанет житель Ростова-на-Дону Максим Смышляев, сообщал ранее представитель Северо-Кавказского окружного военного суда.





Ранее сообщалось, что, по версии следствия, для исполнения задуманного подозреваемый через интернет познакомился со Смышляевым, который, как считают в СК, по своим идеологическим и политическим взглядам являлся противником действующей власти в РФ.





По версии следствия, украинский юноша рассказал Смышляеву о планируемом теракте и пообещал ему деньги за помощь в реализации плана.





Следователи утверждают, что в конце ноября 2015 года при встрече молодой человек рассказал ростовскому подельнику о мощности взрывного устройства и компонентах, из которого оно будет изготовлено, и о месте предполагаемого взрыва. А дома изготовил взрывное устройство, которое позже нашли при обыске.



