В Петропавловске нашли пропавшую 15-летнюю школьницу

Девочка познакомилась с молодым человеком в интернете и отправилась к нему в гости. Школьницу вернули родителям.

15-летнюю Антонину Филиппову нашли живой и здоровой. Девочку искали родные в Петропавловске. Шесть дней от подростка не было никаких вестей, сообщает « сообщает « Первый канал Евразия ».





Искали в компьютерных клубах, развлекательных заведениях. Услышали эту историю и отозвались неравнодушные люди. Школьница была в селе Молодежное в 155 километрах от Петропавловска. Туда сразу отправились полицейские. Они и разыскали пропавшую. Девочка познакомилась с молодым человеком в интернете и отправилась к нему в гости. Школьницу вернули родителям.





«Мне Андрей говорит: Бабушка, она с кем-то разговаривает и называет Зайка-Зайка. Я зашла и говорю: ты с кем там разговариваешь, сразу выключила телефон»,- говорит Татьяна Филиппова, мама Тони Филипповой.







