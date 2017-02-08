В Петропавловске нашли пропавшую 15-летнюю школьницу
8 февраля 2017, 00:13
Девочка познакомилась с молодым человеком в интернете и отправилась к нему в гости. Школьницу вернули родителям.
15-летнюю Антонину Филиппову нашли живой и здоровой. Девочку искали родные в Петропавловске. Шесть дней от подростка не было никаких вестей, сообщает «Первый канал Евразия».
Искали в компьютерных клубах, развлекательных заведениях. Услышали эту историю и отозвались неравнодушные люди. Школьница была в селе Молодежное в 155 километрах от Петропавловска. Туда сразу отправились полицейские. Они и разыскали пропавшую. Девочка познакомилась с молодым человеком в интернете и отправилась к нему в гости. Школьницу вернули родителям.
«Мне Андрей говорит: Бабушка, она с кем-то разговаривает и называет Зайка-Зайка. Я зашла и говорю: ты с кем там разговариваешь, сразу выключила телефон»,- говорит Татьяна Филиппова, мама Тони Филипповой.
Фото: кадр из видео.
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