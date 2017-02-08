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В Баку во время мощного извержения вулкана столб огня поднялся на 300 метров

8 февраля 2017, 00:43

Пострадавших при извержении нет.


Во время мощного извержения вулкана в Баку столб огня поднялся на 300 метров, сообщает 1news.az.

Извержение произошло 6 февраля днем, близ поселка Сангачал Гарадагского района.

Ведущий научный сотрудник Института геологии и геофизики Национальной Академии наук Азербайджана Орхан Аббасов заявил, что извержение вулкана "Отман боздаг" сопровождалось взрывом и происходило в два этапа.

"Первый этап извержения продлился 3 минуты 23 секунды, второй – 6 минут. Во время второго этапа огненный столб поднялся из кратера на высоту 270-300 метров. Близ кратера появились глубокие трещины. Это 9-е по счету зарегистрированное извержение вулкана "Отман боздаг", последнее произошло в 2004 году", - отметил О.Аббасов, заявив, что сотрудники НАНА проводят исследования на месте извержения.

Глава пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Октай Байрамов сообщил, что пострадавших при извержении нет.

"Мы уже известили об извержении сотрудников Института геологии Национальной академии наук Азербайджана", - подчеркнул О.Байрамов , по словам которого, сотрудники МЧС также находятся у вулкана.


Фото: 1news.az.

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