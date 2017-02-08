В ООН призвали ускорить работу над политическим решением конфликта в Сирии

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что в ООН следят за ситуацией и сожалеют о гибели мирных жителей в ходе конфликта в Сирии.

В ООН призывают удвоить усилия по поиску политического решения конфликта в Сирии на фоне гибели мирных жителей в Идлибе. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает РИА Новости





Он сообщил журналистам, что в ООН следят за ситуацией и сожалеют о гибели мирных жителей в ходе конфликта в Сирии. "Мы видим, что мирные жители продолжают гибнуть, что должно только удвоить всеобщие усилия по достижению политического урегулирования", — сказал Дюжаррик.





Ранее британское агентство Reuters сообщило, что в результате восьми авиаударов самолетов российских ВКС по городу Идлиб погибло не менее 15 человек. В сообщении отмечалось, что при авиаударах разрушено несколько многоэтажных зданий.





В российском военном ведомстве во вторник опровергли утверждения СМИ о якобы нанесении самолетами ВКС России воздушного удара по городу.





"Самолеты ВКС России ни вчера, ни на этой неделе, ни даже с начала 2017 года ни одного воздушного удара по городу Идлиб не наносили. Все сообщения о таких ударах — заведомая ложь", — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.





Ольга Денисова.



