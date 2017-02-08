В карагандинском музее 50 картин залило кипятком
8 февраля 2017, 01:09
Человек без определенного места жительства проник на технический этаж и сломал трубу.
50 картин залило кипятком в музее Караганды. Повреждены полотна местных мастеров и репрессированных художников, сообщает «Первый канал Евразия».
Потоп случился из-за бомжа. Человек без определенного места жительства проник на технический этаж и сломал трубу. Впрочем, причина кроется не только в этом. Музей изобразительного искусства расположен в 12-этажном жилом доме. Поэтому сталкиваться с разными неудобствами работникам приходится не впервые. Сейчас руководство музея подсчитывает ущерб.
«Ну как мы ходили, ребята? Воды было по колено, черпали воду, выгребали воду горячую. Сначала не могли попасть. Пока КСК не закрыли воду. Здесь было все в пару»,- говорит Бибигуль Кудабаева, директор областного музея изобразительного искусства.
Фото: кадр из видео.
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