В США не исключают проверку аккаунтов в соцсетях у въезжающих иностранцев

МВБ США не исключает, что будет требовать от приезжающих иностранцев пароли к их учетным записям в социальных сетях в качестве условия въезда в США, заявил министр внутренней безопасности США Джон Келли , сообщает , сообщает РИА Новости





"Мы изучаем некоторое усиление, некоторые дополнительные проверки. Если кто-нибудь въезжает или хочет въехать в нашу страну, может быть так, что они не только приносят паспорт… Мы можем сказать: мы хотим увидеть, какие сайты вы посещаете, и дайте нам ваши пароли. Чтобы мы могли увидеть, чем они занимаются в интернете. На это может понадобиться неделя, месяц. Им, может, придется подождать какое-то время, пока мы их отберем. Если они не хотят дать нам эту информацию, они не приедут. Мы можем зайти в их социальные сети с паролями. Что вы делаете, что вы говорите. Если они не хотят сотрудничать, они не въедут", — сказал Келли на слушаниях в профильном комитете палаты представителей конгресса.





"Мы думаем об этом. Никто не должен думать, что мы собираемся это делать прямо сейчас. Но мы можем спросить их об этой информации, и, если они действительно хотят приехать в Америку, они будут сотрудничать. Если нет, следующий на очереди", — добавил Келли.



