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На юг американского штата Луизиана обрушилась серия торнадо

8 февраля 2017, 01:47

Было зафиксировано по меньшей мере три торнадо.


Серия торнадо обрушилась во вторник на юг американского штата Луизиана, некоторые дома сильно повреждены, в отдельных районах оборваны линии электропередачи. Об этом сообщает агентство Associated Press, передает РИА Новости.

Как сообщила представитель Национальной метеорологической службы США, было зафиксировано по меньшей мере три торнадо — на востоке Нового Орлеана, недалеко от города Доналдсонвилл, а также в городе Киллиан. Она добавила, что поступают сообщения о пострадавших, однако они еще не были подтверждены.

По данным местных СМИ, на востоке Нового Орлеана торнадо нанес серьезные повреждения строениям. По меньшей мере семь домов были повреждены к северо-западу от города.

Метеорологический центр США в городе Норман, штат Оклахома, сообщил, что из-за непогоды в зоне риска находятся 2,7 миллиона жителей Луизианы, Миссисипи и Алабамы.

Фото: AFP 2017/ Joshua Lott.

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