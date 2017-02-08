На юг американского штата Луизиана обрушилась серия торнадо

Было зафиксировано по меньшей мере три торнадо.

Серия торнадо обрушилась во вторник на юг американского штата Луизиана, некоторые дома сильно повреждены, в отдельных районах оборваны линии электропередачи. Об этом сообщает агентство Associated Press, передает Об этом сообщает агентство Associated Press, передает РИА Новости





Как сообщила представитель Национальной метеорологической службы США, было зафиксировано по меньшей мере три торнадо — на востоке Нового Орлеана, недалеко от города Доналдсонвилл, а также в городе Киллиан. Она добавила, что поступают сообщения о пострадавших, однако они еще не были подтверждены.





По данным местных СМИ, на востоке Нового Орлеана торнадо нанес серьезные повреждения строениям. По меньшей мере семь домов были повреждены к северо-западу от города.





Метеорологический центр США в городе Норман, штат Оклахома, сообщил, что из-за непогоды в зоне риска находятся 2,7 миллиона жителей Луизианы, Миссисипи и Алабамы.



