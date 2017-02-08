Американский миллиардер просит Трампа вернуть «похищенное» Путиным кольцо

Как рассказывает Крафт, в 2005 году он снял кольцо, чтобы показать его Владимиру Путину. Тот посмотрел кольцо, затем положил его к себе в карман и ушёл в сопровождении трёх агентов КГБ.

Владелец команды американской футбольной лиги New England Patriots Роберт Крафт сообщил FOX News, что не теряет надежды вернуть кольцо победителя Суперкубка, которое президент России Владимир Путин «забрал» у него ещё в 2005 году. В деле возвращения кольца бизнесмен рассчитывает на помощь своего друга Дональда Трампа, который теперь стал президентом США, сообщает сообщает ИноТВ





«Я питаю настоящую душевную привязанность к кольцу», — признался Роберт Крафт, который, по его словам, более десяти лет назад дал примерить кольцо стоимостью $25 тыс. Путину, после чего никогда больше ювелирного изделия не видел.

Как рассказывает Крафт, в 2005 году он снял кольцо, чтобы показать его Владимиру Путину. Тот посмотрел кольцо, затем положил его к себе в карман и ушёл в сопровождении трёх агентов КГБ.

История об «украденном» кольце дошла и до Белого дома. Там, однако, жалобы Крафта сочувствия не нашли. Бизнесмену позвонили и попросили «вести себя дипломатично». «Если бы вы хотели подарить Путину это кольцо, это действительно отвечало бы интересам американо-советских отношений», — так, по словам Роберта Крафта, сказали ему в телефонном разговоре.

«Но я не хотел его дарить. Я был эмоционально привязан к этому кольцу. На нём выгравировано моё имя. Не хотел бы увидеть его на eBay», — протестовал Крафт. После этих слов на другом конце провода повисла пауза. Затем люди из Белого дома настойчиво повторили: «Если бы вы хотели подарить это кольцо, это действительно было бы в интересах наших отношений».

Роберт Крафт даже готов специально создать копию кольца с именем российского лидера, чтобы затем обменять её на своё кольцо, утерянное 12 лет назад. «Я готов сделать ещё одно кольцо и выгравировать на нём его имя, — поделился своими планами по возвращению перстня владелец клуба. — Возможно, нам удастся уговорить нового президента привезти ему кольцо, когда они встретятся».



