О представлении расчета текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество по форме 701.01 в 2017 году

Напоминаем, что в соответствии со статьями 393 и 402 Налогового кодекса в срок не позднее 15 февраля 2017 года налогоплательщиками должен быть представлен расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество по форме 701.01. При составлении расчета текущих платежей можно воспользоваться примером построчного заполнения формы 701.01 на 2017 год.

В обязательном порядке расчет текущих платежей должны представлять индивидуальные предприниматели, применяющие общеустановленный налоговый режим, и юридические лица.

Не представляют расчет по форме 701.01:

индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса;

физические лица (в том числе частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы);

неплательщики земельного налога и (или) налога на имущество.

Но следует обратить внимание, что государственные предприятия исправительных учреждений уполномоченного государственного органа в сфере исполнения уголовных наказаний и религиозные объединения (которые не являются плательщиками земельного налога и налога на имущество) по объектам налогообложения, переданным в пользование, доверительное управление или аренду, обязаны представлять расчет текущих платежей.

В случае изменения налоговых обязательств по земельному налогу и (или) налогу на имущество в течение налогового периода расчет текущих платежей представляется не позднее 15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября текущего налогового периода по объектам налогообложения по состоянию на 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября соответственно.

Вновь созданные налогоплательщики представляют расчет текущих платежей не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем постановки налогоплательщика на регистрационный учет. Не представляют расчет только налогоплательщики, созданные после последнего срока уплаты текущих платежей, то есть после 25 ноября.

Суммы текущих платежей подлежат уплате равными долями не позднее 25 февраля, 25 мая, 25 августа, 25 ноября текущего года.

По вновь созданным налогоплательщикам первым сроком уплаты текущих платежей является очередной срок, следующий за датой создания налогоплательщика.

Налогоплательщики, созданные после 25 ноября, уплачивают земельный налог за период с момента создания до 31 декабря не позднее 10 апреля после представления декларации по форме 700.00.