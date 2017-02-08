Об управлении на территории Республики Казахстан автотранспортными средствами, зарегистрированными в Кыргызской Республике

ДГД по г. Алматы разъясняет: относительно автотранспортных средств для личного пользования в рамках договора о присоединении Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу (далее - ЕАЭС) предусмотрен протокол об условиях и переходных положениях, где в части, касающейся статуса автомобиля для личного пользования, определена дата - 1 января 2014 года. То есть автомобили, которые ввезены в Кыргызстан и прошли таможенное оформление до 1 января 2014 года, признаются товарами ЕАЭС. Автомобили, которые были ввезены в Кыргызстан после 1 января 2014 года, признаются товарами ЕАЭС в случае, если владельцами транспортного средства будет оплачена разница ставки таможенных платежей, налогов, которые действовали на территории Кыргызстана и теперь действуют на территории ЕАЭС.

Данные автомобили, могут временно ввозиться на территории других государств - членов Евразийского экономического союза без уплаты таможенных пошлин, налогов и без внесения обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов только лицами, постоянно проживающими в Кыргызской Республике, и в случае, если такие автомобили зарегистрированы на территории Кыргызской Республики. Такие транспортные средства на территории Казахстана будут считаться иностранными транспортными средствами. Что касается перемещения легковых автомобилей по внутренней территории ЕАЭС, то тут в таможенном отношении нет никаких ограничений по перемещению. А в случае отчуждения и перерегистрации автомобиля будут применяться нормы, установленные правилами первичной регистрации в органах внутренних дел.

В связи с увеличившимся потоком прибывающих автомобилей, зарегистрированных в Кыргызской Республики, Департаментом внутренних дел г. Алматы совместно Департаментом государственных доходов по г. Алматы и Прокуратурой г. Алматы, на постоянной основе, планируется проводить рейды по выявлению управления гражданами Республики Казахстан автотранспортными средствами, зарегистрированными в Кыргызской Республике для постановки их на склады временного хранения и привлечение данных граждан к административной ответственности.

Со дня вступления в законную силу решения суда или таможенного органа (должностного лица) о привлечении к административной или уголовной ответственности лиц, управлявшими данными транспортными средствами, а в отношении автомобилей было принято решение об их возврате, данные автомобили подлежат таможенному декларированию, в соответствии Кодекса РК «О таможенном деле в Республике Казахстан» с уплатой таможенной платежей в размере разницы. При этом задержанные автомобили не будут выдаваться лицам, обладающими полномочиями до осуществления их таможенного декларирования и уплаты причитающихся таможенных платежей.

В случае неподачи таможенной декларации на указанные автомобили, такие автомобили будут задерживаться таможенными органами в соответствии с Кодексом РК «О таможенном деле в Республике Казахстан».

Ранее в результате оперативно-профилактических мероприятий было задержано порядка 306 автомашин с киргизскими госномерами. Из них все лица, управлявшие данными автомобилями привлечены к административной ответственности. 44 автомобиля, размещенные на складах временного хранения не востребованы, 7 транспортных средств конфисковано по решению суда в доход государства.

ДГД по г. Алматы в целях предостережения и своевременного информирования населения доводит до сведения, что на территории Республики Казахстан передача во временное пользование автомобилей, зарегистрированных за гражданами Кыргызстана, невозможна. То есть ездить по доверенности физическими лицами, постоянно проживающими на территории ЕАЭС, на этих транспортных средствах запрещается.