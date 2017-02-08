«Ворота на замке», или убытки казахстанских предпринимателей

Отечественный бизнес лишен возможности воспользоваться своим законным правом ввоза товаров по ставкам ВТО, сообщает НПП РК «Атамекен».

На сегодняшний день практически все государства-члены Евразийского экономического союза, кроме Беларуси, являются также членами другого международного интеграционного объединения - Всемирной торговой организации, объединяющего в настоящее время уже 162 государства.

Как известно, основными преимуществами вступления в ВТО являются предоставление бизнесу благоприятных условий доступа на мировые рынки товаров и услуг, а также эффективный механизм разрешения споров.

Вместе с тем для Казахстана сложившаяся ситуация имеет несколько сторон - это возможность ввоза товаров из стран ВТО как по ставкам Единого таможенного тарифа, так и по сниженным таможенным ставкам ВТО в рамках Перечня изъятий, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 59 от 14 октября 2015 года, состоящий из 1347 товарных подсубпозиций.

Департамент экономической интеграции сообщает, что в 2017 году данный перечень дополнительно пополнился 567 позициями, и в соответствии с новой товарной номенклатурой ЕАЭС перечень составил 2175 наименований.

Однако для отечественных предпринимателей все не так положительно, как может показаться на первый взгляд. Второй месяц в текущем году бизнес на практике лишен возможности воспользоваться своим законным правом ввоза товаров по ставкам ВТО.

Происходит это по ряду причин, таких, как отсутствие наднационального решения по актуализации Перечня изъятий ввиду разногласий между отдельными участниками интеграционного объединения.

Как прокомментировала заместитель Председателя Правления НПП РК «Атамекен» Дана Жунусова, «ранее вопрос ускорения наднационального документа неоднократно поднимался НПП, направлялись запросы в Министерство национальной экономики РК, Комиссию».

«По данным ЕЭК, документ в настоящее время уже более месяца находится на рассмотрении кыргызской стороны. Обидно, что такой «дорогой» для казахстанского бизнеса документ «собирает пыль» в административных зданиях Бишкека, а наши партнеры по Союзу в лице Кыргызской Республики затягивают процесс согласования вопреки заверениям о братском взаимопонимании и выручке», - сказала Дана Жунусова.

Наряду с этим имеющийся проект Решения Совета предусматривает вступление в силу по истечении 10 календарных дней с даты официального опубликования, но при этом с распространением действия на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2016 года.

«Это ставит под удар отечественное предпринимательство, так как на февраль 2017 года и, соответственно, двухмесячный период их финансовой деятельности, связанной с импортом товаров, из ВТО подпадает под действие пункта 2 статьи 280-1 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года, «выписка плательщиком налога на добавленную стоимость счета-фактуры в электронной форме с нарушением срока, установленного налоговым законодательством Республики Казахстан», - комментирует сложившуюся ситуацию член Правления НПП РК «Атамекен» Дана Жунусова.

При этом следует понимать, что указанные виды штрафов предусмотрены за каждый документ, выписанный с нарушением срока, а это колоссальные дополнительные нагрузки на бизнес за нарушения, призошедшие помимо его воли.

В то же время Министерство национальной экономики РК имеет действенный административный инструмент в виде Приказа министра экономического развития, прецедент использования и эффективности которого был продемонстрирован в 2016 году. Данный приказ позволяет отечественным предпринимателям осуществлять завоз товаров в Республику Казахстан по сниженным ставкам ВТО при отсутствии наднационального документа.

«Департаментом экономической интгерации был проведен анализ, и, исходя из данных за 2016 год, вычислена минимальная сумма экономии предпринимателей, ввозивших товары из Перечня по заниженным ввозным пошлинам.

Всего за 2016 год по заниженным ставкам ВТО завезено товаров на сумму более 400 млн долларов США, что составляет порядка 25% от общего импорта по данным товарным подсубпозициям, где ставки ВТО ниже от ЕТТ в границах 1-5%.

Так, экономия составляла в среднем 400 тыс. долларов США ежемесячно по 1347 товарным подсубпозициям для 1960 налогоплательщиков, ввозивших товары по ставкам ВТО.

Стоит отметить, что представленная выше сумма экономии рассчитана по нижней границе процентной разницы, в то время как по ряду позиции процентная разница выше 1 %, то есть потенциальная сумма экономии на практике может быть в разы больше», - сообщил директор департамента экономической интеграции НПП РК «Атамекен» Долорес Тюлебекова.

Кроме того, если посчитать отсутствие возможности применения пониженных ставок в январе и уже феврале этого года, только по нововведенным товарным позициям финансовые потери предпринимателей сегодня составляют более 200 000 долларов США, на основании расчетов за 2016 год.

«Казахстанский бизнес на сегодняшний день несет колоссальные убытки ввиду отсутствия возможности завозить по законно представленным ставкам ВТО, согласно обязательствам Республики Казахстан.

К нам уже обращаются предприниматели, которые из-за отсутствия документа, устанавливающего размеры ставок ВТО на 2017 год, вынуждены платить ставки в соответствии с ЕТТ, то есть на порядок выше, чем было оговорено для Казахстана в рамках ВТО. Более того, часть импортеров ждет вступления в силу внутреннего Приказа МНЭ или наднационального Решения, не растамаживая товары по ставкам ЕТТ. Собственно, маржа от разницы ставок и есть часть дохода предпринимателей. Сейчас они ежедневно оплачивают СВХ в ожидании подписания внутреннего Приказа МНЭ, так как процесс принятия наднационального документа затягивается», - рассказывает зампред Правления НПП Дана Жунусова.

Однако, несмотря на тот акцент о необходимости поддержки бизнеса страны, который был сделан Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым в Послании народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», в настоящее время Министерством национальной экономики РК занята позиция пассивного выжидания. При том, что это выливается в ежедневный существенный финансовый ущерб отечественному бизнесу от недоступности сниженных ставок ВТО.

Наряду с этим НПП РК «Атамекен» считает необходимым пересмотр срока распространения действия проекта Решения по внесению изменений в Перечень изъятий - с момента вступления в силу самого Решения, без распространения на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2016 года, так как обратная сила данного Решения делает возможным наложение штрафных санкций на предпринимателей ввиду обязательства заполнения электронного счета-фактуры на растамаживаемые товары из Перечня изъятий.

В сложившейся ситуации бизнес Казахстана обречен не только на невозможность использования своего данного законом права ввиду отсутствия необходимой правовой основы, но и будет оштрафован за действия, которые не совершал.