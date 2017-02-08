Бизнесу будет проще – итоги заседания Коллегии ЕЭК

7 февраля прошло очередное заседание Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщается на веб-портале ЕЭК. Среди важнейших решений: упрощение процедуры таможенного декларирования электронных меток для маркировки меховых изделий, классификация набора для обеззараживания плазмы донорской крови, латексных пластин и жевательных конфет в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Коллегия ЕЭК пошла на упрощение процедуры таможенного декларирования контрольных знаков - так называемых электронных меток, которые применяются для маркировки товаров и меховых изделий. В частности, разрешен их вывоз из Союза для маркировки импортируемого в ЕАЭС меха при предъявлении транспортных, коммерческих и иных документов. Принятое решение позволит снизить затраты бизнеса, так как ранее предпринимателям часто приходилось прибегать к услугам таможенного брокера.

Реализуя программу внедрения единообразных подходов к одинаковым товарам в странах ЕАЭС, Коллегия приняла решение о классификации ряда товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. На обсуждение были вынесены предложения по следующим видам изделий: одноразовые наборы для обеззараживания плазмы, латексные пластины и жевательные конфеты.

Жевательные конфеты классифицированы как «Кондитерские изделия в виде резинки и желе, включая фруктовую пасту в виде кондитерских изделий из сахара». Ранее в странах Союза они классифицировались в разных товарных позициях. Такая практика создавала неравные условия для импортеров при ввозе конфет в ЕАЭС. Решение Коллегии ЕЭК позволило уравнять участников внешнеэкономической деятельности, обеспечить общие правила доступа товара на союзный рынок, а также дало возможность таможенным органам государств-членов применять единые подходы.

По предложению председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна, в заседании приняли участие эксперты таможенных служб Российской Федерации и Республики Беларусь, которые инициировали рассмотрение вопросов классификации одноразовых наборов для обеззараживания плазмы и латексных пластин. Они изложили свои позиции по этим вопросам. В результате дискуссии Коллегия приняла решение классифицировать латексные пластины по позиции 9404 ТН ВЭД ЕАЭС, а одноразовые наборы для обеззараживания плазмы - по подсубпозиции 9018 90 840 9 ТН ВЭД ЕАЭС.

Решения вступят в силу по истечении 30 дней с момента их опубликования.

Наборы для обеззараживания плазмы донорской крови используются в стационарных лечебных учреждениях при переливании плазмы. Они жизненно необходимы непосредственно при проведении хирургических операций и в отделениях реанимации после хирургического вмешательства при больших кровопотерях.

Решения Коллегии ЕЭК по классификации тех или иных продуктов и товаров позволяют упростить процедуру их идентификации при производстве и продаже в торговых сетях, повысить уровень достоверности декларирования в случае импорта из третьих стран. В итоге улучшится ситуация с правильным начислением таможенных пошлин и налогов, сократятся случаи привлечения участников внешнеэкономической деятельности к административной ответственности за недостоверное декларирование.