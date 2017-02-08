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В среду казахстанцев ожидает неустойчивая погода

8 февраля 2017, 06:00

В Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается местами метель, усиление ветра 15-20 м/с.


На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов сохраняется местами снег, туман, гололед, метель, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается местами метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидается метель, туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области ожидается ночью местами туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23, порывы 28 м/с. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами - туман, днем местами усиление ветра 15-20, в Жамбылской области порывы 23 м/с.

Днем в Кызылординской области местами ожидается гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангыстауской области ночью и утром местами ожидается туман. В Актюбинской области ожидается местами метель, днем усиление верта 18 м/с. В Карагандинской области утром и днем местами – метель, днем местами ветер 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, усиление ветер 15-20 м/с.

В Алматы днем -1°, ясно.

В Астане днем -14°, облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: 2016-god.com

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