В среду казахстанцев ожидает неустойчивая погода
8 февраля 2017, 06:00
В Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается местами метель, усиление ветра 15-20 м/с.
На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов сохраняется местами снег, туман, гололед, метель, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается местами метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской области местами ожидается метель, туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области ожидается ночью местами туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23, порывы 28 м/с. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами - туман, днем местами усиление ветра 15-20, в Жамбылской области порывы 23 м/с.
Днем в Кызылординской области местами ожидается гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Мангыстауской области ночью и утром местами ожидается туман. В Актюбинской области ожидается местами метель, днем усиление верта 18 м/с. В Карагандинской области утром и днем местами – метель, днем местами ветер 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, усиление ветер 15-20 м/с.
В Алматы днем -1°, ясно.
В Астане днем -14°, облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: 2016-god.com
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