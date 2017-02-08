Анонс 8 февраля: Финал Казахстан - Россия в хоккее и закрытие Универсиады-2017
8 февраля 2017, 06:14
Также в лыжных гонках у мужчин состоится масс-старт.
8 февраля, состоятся последние соревнования в рамках Универсиады-2017 в Алматы, сообщает Vesti.kz.
Зрителей ожидает финал мужского хоккея с шайбой и масс-старт у мужчин-лыжников, а вечером пройдет официальная церемония закрытия соревнований.
Вид спорта: Лыжные гонки. Масс-страт. Мужчины (30 километров);
Кто: Александр и Сергей Малышевы, Виталий Пухкало, Олжас Климин, Даулет Рахимбаев;
Во сколько: Начало в 10:00 - здесь и далее по времени Астаны
Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Матч за третье место;
Кто: Канада - Чехия
Во сколько: Начало в 11:00 ("Хабар")
Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Финал:
Кто: Казахстан - Россия
Во сколько: Начало в 15:00 ("Хабар")
19:00 - Церемония закрытия Универсиады-2017 ("Казахстан" и "Хабар")
Фото с сайта almaty2017.com
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