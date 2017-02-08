Анонс 8 февраля: Финал Казахстан - Россия в хоккее и закрытие Универсиады-2017

Также в лыжных гонках у мужчин состоится масс-старт.

8 февраля, состоятся последние соревнования в рамках Универсиады-2017 в Алматы, сообщает Vesti.kz.





Зрителей ожидает финал мужского хоккея с шайбой и масс-старт у мужчин-лыжников, а вечером пройдет официальная церемония закрытия соревнований.





Вид спорта: Лыжные гонки. Масс-страт. Мужчины (30 километров);

Кто: Александр и Сергей Малышевы, Виталий Пухкало, Олжас Климин, Даулет Рахимбаев;

Во сколько: Начало в 10:00 - здесь и далее по времени Астаны





Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Матч за третье место;

Кто: Канада - Чехия

Во сколько: Начало в 11:00 ("Хабар")





Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Финал:

Кто: Казахстан - Россия

Во сколько: Начало в 15:00 ("Хабар")





19:00 - Церемония закрытия Универсиады-2017 ("Казахстан" и "Хабар")



