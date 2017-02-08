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Трамп и Эрдоган провели 45-минутный телефонный разговор

8 февраля 2017, 06:34

Разговор между двумя лидерами оценивается как "позитивный".


Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Тайип Эрдоган провели первый 45-минутный телефонный разговор, сообщает РИА Новости.

По данным источников, разговор между двумя лидерами оценивается как "позитивный". Дополнительные подробности разговора пока не сообщаются.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщала, что Трамп и Эрдоган проведут во вторник телефонный разговор. Разговор был намечен на 16.05 по восточному времени США (00.05 среды мск).

Фото: AP Photo

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