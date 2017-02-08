Трамп и Эрдоган провели 45-минутный телефонный разговор
8 февраля 2017, 06:34
Разговор между двумя лидерами оценивается как "позитивный".
Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Тайип Эрдоган провели первый 45-минутный телефонный разговор, сообщает РИА Новости.
По данным источников, разговор между двумя лидерами оценивается как "позитивный". Дополнительные подробности разговора пока не сообщаются.
Ранее пресс-служба Белого дома сообщала, что Трамп и Эрдоган проведут во вторник телефонный разговор. Разговор был намечен на 16.05 по восточному времени США (00.05 среды мск).
Фото: AP Photo
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