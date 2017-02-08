Трое детей пострадали в ДТП в Алматы

Владелица RAV4 не пропустила Carina и начала поворачивать.

В Алматы на пересечении проспекта Рыскулова с улицей Шарипова произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.





Toyota Carina ехала по Рыскулова в западном направлении, а Toyota RAV4 - на восток с левым поворотом на Шарипова. По словам очевидцев, владелица RAV4 не пропустила Carina и начала поворачивать.





Столкновение избежать не удалось. От удара обоих откинуло чуть ниже Шарипова.





Пострадал ребенок в RAV4, двое детей и женщина со второй машины. Их госпитализировали.



































