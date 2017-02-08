Трое детей пострадали в ДТП в Алматы
8 февраля 2017, 06:44
Владелица RAV4 не пропустила Carina и начала поворачивать.
В Алматы на пересечении проспекта Рыскулова с улицей Шарипова произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.
Toyota Carina ехала по Рыскулова в западном направлении, а Toyota RAV4 - на восток с левым поворотом на Шарипова. По словам очевидцев, владелица RAV4 не пропустила Carina и начала поворачивать.
Столкновение избежать не удалось. От удара обоих откинуло чуть ниже Шарипова.
Пострадал ребенок в RAV4, двое детей и женщина со второй машины. Их госпитализировали.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4843160-1cf2746068a72b80d2e247ca9a6956d4
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...