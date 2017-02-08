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Найдена причина разворота магнитного поля Земли

8 февраля 2017, 07:07

Источник Южно-атлантической аномалии спрятан в недрах планеты.


Геофизики из Рочестерского университета Джон Тардуно и Винсент Хар назвали местоположение аномалии, с которой связан намечающийся переворот магнитного поля Земли, сообщает Lenta.ru.

По их мнению, магнитное поле Земли ослабевает в течение последних 160 лет, а главной причиной этого является Южно-атлантическая аномалия, простирающаяся в Южном полушарии между Зимбабве и Чили. Напряженность магнитного поля в этой области настолько слаба, что, по словам ученых, расположенные выше нее спутники практически не защищены от космической радиации.

Источник Южно-атлантической аномалии спрятан в недрах планеты, между ядром и мантией, в районе под Южной Африкой, где направление магнитного поля в настоящее время противоположно его средней (глобальной) ориентации.

Геофизики отмечают, что магнитное поле над Южно-атлантической аномалией продолжает ослабевать, что предвещает глобальный разворот магнитных полюсов планеты. Подобного рода событие, по мнению специалистов, скажется на работоспособности наземных и орбитальных электронных систем и навигационного оборудования, а также заболеваемости раком.

Изображение: NASA

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