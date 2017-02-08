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В Алматы не поделили дорогу Lexus и Nexia

8 февраля 2017, 07:27

Владельца Lexus госпитализировали с открытым переломом руки. Также, пострадали трое находившихся в машине «Кузет».


В Алматы на Северном кольце столкнулись Lexus и Nexia, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, водитель Lexus ехал по Северному кольцу в восточном направлении и собирался повернуть налево.

Он остановился, чтобы пропустить встречные машины. В этот момент в западном направлении «летела» Daewoo Nexia, принадлежавшая охранному агентству «Кузет».

Водитель последней по непонятным причинам выехал влево и зацепил Lexus.

Прибывшие коллеги водителя Daewoo сообщили, что был получен срочный вызов, поэтому водитель превысил скорость.

Владельца Lexus госпитализировали с открытым переломом руки. Также, пострадали трое находившихся в машине «Кузет».









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