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В японском Саппоро открылся знаменитый снежный фестиваль

8 февраля 2017, 07:45

Для художников в Саппоро завезли 30 тысяч тонн снега.


В Японии в городе Саппоро стартовал крупнейший в мире фестиваль снежных скульптур, сообщает РБК-Украина.

Художники возвели более 200 объектов, среди которых множество разных творений от копий архитектурных сооружений до героев мультфильмов и кино. На фестивале можно увидеть 18-ти метровую копию парижской Триумфальной Арки и даже гигантскую голову Дональда Трампа.

"Мы здесь впервые. Пораженные масштабами и тем насколько проработаны детали всех экспонатов", – поделились впечатлениями посетители ежегодного фестиваля снега.

В Саппоро для художников завезли 30 тысяч тонн снега. У творцов было всего четыре дня, чтобы превратить огромные глыбы в произведения искусства. Вечером на фестивале "оживают" герои культовых "Звездных Войн" и японских аниме.

Организаторы освещают экспонаты при помощи 3D-проекторов, запускают звуковое и световое шоу. "Построение ледяных скульптур стало очень популярным в Японии.

Несмотря на то что это будние дни, мы бы очень хотели, чтобы люди пришли", – отметил член исполнительного комитета Снежного фестиваля в Саппоро Эри Дои. Фестиваль уже традиционно проходит на трех площадках: в парке Одори, на стадионе Цудому и в районе Сусукино. Каждый год на праздник зимних скульптур приезжает около двух миллионов человек.


Фото: РБК

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