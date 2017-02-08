В японском Саппоро открылся знаменитый снежный фестиваль
8 февраля 2017, 07:45
Для художников в Саппоро завезли 30 тысяч тонн снега.
В Японии в городе Саппоро стартовал крупнейший в мире фестиваль снежных скульптур, сообщает РБК-Украина.
Художники возвели более 200 объектов, среди которых множество разных творений от копий архитектурных сооружений до героев мультфильмов и кино. На фестивале можно увидеть 18-ти метровую копию парижской Триумфальной Арки и даже гигантскую голову Дональда Трампа.
"Мы здесь впервые. Пораженные масштабами и тем насколько проработаны детали всех экспонатов", – поделились впечатлениями посетители ежегодного фестиваля снега.
В Саппоро для художников завезли 30 тысяч тонн снега. У творцов было всего четыре дня, чтобы превратить огромные глыбы в произведения искусства. Вечером на фестивале "оживают" герои культовых "Звездных Войн" и японских аниме.
Организаторы освещают экспонаты при помощи 3D-проекторов, запускают звуковое и световое шоу. "Построение ледяных скульптур стало очень популярным в Японии.
Несмотря на то что это будние дни, мы бы очень хотели, чтобы люди пришли", – отметил член исполнительного комитета Снежного фестиваля в Саппоро Эри Дои. Фестиваль уже традиционно проходит на трех площадках: в парке Одори, на стадионе Цудому и в районе Сусукино. Каждый год на праздник зимних скульптур приезжает около двух миллионов человек.
Фото: РБК
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