В японском Саппоро открылся знаменитый снежный фестиваль

В Японии в городе Саппоро стартовал крупнейший в мире фестиваль снежных скульптур, сообщает РБК-Украина.





Художники возвели более 200 объектов, среди которых множество разных творений от копий архитектурных сооружений до героев мультфильмов и кино. На фестивале можно увидеть 18-ти метровую копию парижской Триумфальной Арки и даже гигантскую голову Дональда Трампа.





"Мы здесь впервые. Пораженные масштабами и тем насколько проработаны детали всех экспонатов", – поделились впечатлениями посетители ежегодного фестиваля снега.





В Саппоро для художников завезли 30 тысяч тонн снега. У творцов было всего четыре дня, чтобы превратить огромные глыбы в произведения искусства. Вечером на фестивале "оживают" герои культовых "Звездных Войн" и японских аниме.





Организаторы освещают экспонаты при помощи 3D-проекторов, запускают звуковое и световое шоу. "Построение ледяных скульптур стало очень популярным в Японии.





Несмотря на то что это будние дни, мы бы очень хотели, чтобы люди пришли", – отметил член исполнительного комитета Снежного фестиваля в Саппоро Эри Дои. Фестиваль уже традиционно проходит на трех площадках: в парке Одори, на стадионе Цудому и в районе Сусукино. Каждый год на праздник зимних скульптур приезжает около двух миллионов человек.







