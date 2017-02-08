В ВКО из-за морозов отменили занятия в школах
8 февраля 2017, 08:06
В области показатели термометров опустились до -35 градусов.
В Восточно-Казахстанской области отменены занятия в школах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.
По информации Управления образования, 08.02.2017 г.:
Зыряновский район. -35, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1-2 смены.
Шемонаихинский район. -24, ветер 2-4 м/с, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.
Катон-Карагайский район. -33, отменяются занятия учащихся с 1-9 классы 1-2 смены.
Кокпектинский район. -33, отменяются занятия учащихся с 1-8 классы 1 смены.
Курчумский район. -30, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1-2 смены.
Аягозский район. -25, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.
Фото: БГД
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