На юг Луизианы обрушилась серия торнадо

В результате стихии сильно повреждены некоторые дома, в отдельных районах оборваны линии электропередачи. Поступают сообщения о первых пострадавших.

Всего зафиксировано по меньшей мере три торнадо — на востоке Нового Орлеана, недалеко от города Доналдсонвилл, а также в городе Киллиан.





По данным местных СМИ, на востоке Нового Орлеана торнадо нанес серьезные повреждения строениям.





Президент США Дональд Трамп в курсе ситуации в штате Луизиана. Как сообщил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, президент в течение дня намерен связаться с представителями местных властей.