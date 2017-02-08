На юг Луизианы обрушилась серия торнадо
8 февраля 2017, 08:28
Поступают сообщения о первых пострадавших.
На юг американского штата Луизиана обрушилась серия торнадо, сообщает Вести.ru.
В результате стихии сильно повреждены некоторые дома, в отдельных районах оборваны линии электропередачи. Поступают сообщения о первых пострадавших.
Всего зафиксировано по меньшей мере три торнадо — на востоке Нового Орлеана, недалеко от города Доналдсонвилл, а также в городе Киллиан.
По данным местных СМИ, на востоке Нового Орлеана торнадо нанес серьезные повреждения строениям.
Президент США Дональд Трамп в курсе ситуации в штате Луизиана. Как сообщил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, президент в течение дня намерен связаться с представителями местных властей.
Фото: Wikimedia Commons
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