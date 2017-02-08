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Озорная выдра развеселила пользователей Сети

8 февраля 2017, 08:43

Американский фотограф заснял выдру, катающуюся на животе со снежной горки.


Известный американский фотограф Барет Хеджес, специализирующийся на съемках дикой природы, снял на видео речную выдру, которая спускалась с заснеженной горки на животе, сообщает 112.ua.

Зверек устроил себе развлечение на склоне. Выдра разгонялась, насколько ей позволяли это сделать короткие лапы, и скользила вниз по снегу на животе.


Фото: скриншот

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