Озорная выдра развеселила пользователей Сети
8 февраля 2017, 08:43
Американский фотограф заснял выдру, катающуюся на животе со снежной горки.
Известный американский фотограф Барет Хеджес, специализирующийся на съемках дикой природы, снял на видео речную выдру, которая спускалась с заснеженной горки на животе, сообщает 112.ua.
Зверек устроил себе развлечение на склоне. Выдра разгонялась, насколько ей позволяли это сделать короткие лапы, и скользила вниз по снегу на животе.
Фото: скриншот
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