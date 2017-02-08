В США судья заинтересовался смыслом песни Майкла Джексона
8 февраля 2017, 08:50
Судья Марк Холмс признался, что давно ломал голову над фразой "сорокатысячелетний фанк", которая звучит в конце композиции Thriller.
В США судья заинтересовался смыслом одной из строчек песни Майкла Джексона. Объяснить её он попросил бывшего адвоката певца во время рассмотрения дела о финансовых проблемах, которые испытывал Джексон, сообщает Life.ru.
По данным СМИ, налоговое управление США вызвало в суд представителей Джексона, налоговики считают, что с имущества музыканта не были уплачены 700 млн долларов налогов и пени.
Судья Марк Холмс, который рассматривает это дело, признался, что давно ломал голову над фразой "сорокатысячелетний фанк", которая звучит в конце композиции Thriller.
Бывший адвокат Джексона Джон Бранка, который выступает в суде свидетелем, ответил: "Это карма".
Фото: РИА Новости
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