Апелляционный суд рассмотрел жалобу на заморозку миграционного указа Трампа

Указ, подписанный президентом США Дональдом Трампом 28 января, вводил 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии. Также был прекращен на неопределенный срок прием сирийских беженцев. Программа приема беженцев из других стран была заморожена на 120 дней.

4 февраля федеральный суд Сиэтла принял решение приостановить действие указа, после того как иск об отмене постановления подал Вашингтон, а впоследствии и другие штаты.





Судья пояснил, что указ не будет иметь силы до тех пор, пока иск не будет рассмотрен. Министерство юстиции США обжаловало это решение в апелляционном суде.

В ходе рассмотрения апелляции адвокат, представляющий интересы правительства, заявил, что обязанность президента - обеспечивать национальную безопасность, а конгресс США наделил президента полномочиями по контролю за границами.





Он также настаивал, что люди из стран, попавших под действие указа, могут представлять террористическую угрозу.





Один из трех судей, слушавших дело, возразил, что люди, которые приезжают в США по действующей визе, не совершали никаких правонарушений.





Адвокат, выступавший от штата Вашингтон, настаивал, что указ приводит к дискриминации, а также заявил, что приостановка действия запрета не навредила правительству США.





Судейская коллегия пообещала принять решение по жалобе как можно скорее, однако сообщается, что это вряд ли произойдет раньше среды.