В Бишкеке трансвеститы напали на журналистов

На ведущего телепередачи «Кайгуул ТВ» Азията Жекшеева напали парни, переодетые в женщин (трансвеститы). Кроме того, журналисту разбили камеру. Информацию подтвердили в ГУВД столицы, сообщает Kabarlar.org





Как рассказал сам журналист Азият Жекшеев, инцидент произошел в ночь с 1 на 2 февраля, в кафе «Азамат». К ним на телестудию позвонил охранник, который рассказал, что в кафе началась драка.





Прибыв на место, журналисты выяснили , что трое девушек на захотели оплачивать счет и устроили скандал. Когда девушки поняли, что их снимают, они набросились на журналиста Азията Жекшеева и разбили видеокамеру. Теперь она восстановлению не подлежит.



