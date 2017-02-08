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В Бишкеке трансвеститы напали на журналистов

8 февраля 2017, 09:04

Посетители кафе разбили видеокамеру журналиста телеканала «НТС».


На ведущего телепередачи «Кайгуул ТВ» Азията Жекшеева напали парни, переодетые в женщин (трансвеститы). Кроме того, журналисту разбили камеру. Информацию подтвердили в ГУВД столицы, сообщает Kabarlar.org.

Как рассказал сам журналист Азият Жекшеев, инцидент произошел в ночь с 1 на 2 февраля, в кафе «Азамат». К ним на телестудию позвонил охранник, который рассказал, что в кафе началась драка.

Прибыв на место, журналисты выяснили , что трое девушек на захотели оплачивать счет и устроили скандал. Когда девушки поняли, что их снимают, они набросились на журналиста Азията Жекшеева и разбили видеокамеру. Теперь она восстановлению не подлежит.


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