В ЮКО задержан руководитель отдела образования
8 февраля 2017, 09:11
47-летний руководитель районного отдела образования подозревается в получении взятки в размере 470 тысяч тенге.
В ЮКО по подозрению в получении взятки задержан руководитель Отдела образования Сарыагашского района, сообщает Otyrar.kz.
Эту информацию подтвердили и в акимате Сарыагашского района. 47-летний руководитель районного отдела образования подозревается в получении взятки в размере 470 тысяч тенге от одного из директоров школ района. За эти деньги главный педагог района, якобы, обещал «крышевать» его.
Примечательно, что задержанный назначен на этот пост в июне 2016 года. До этого он работал в Управлении образования ЮКО.
Фото с сайта otyrar.kz
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