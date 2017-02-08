Громкое убийство народного целителя в Москве могло быть местью за гибель пациентки

Резонансное убийство в Москве. Месть как мотив. Арматура как орудие расправы. Человек, называвший себя народным целителем, стал жертвой родственников женщины, которая умерла. И этот случай — еще один повод говорить об очень чувствительной проблеме, когда отчаявшиеся люди обращаются за помощью к тем, кто им помочь не может, сообщает 1 Канал





Пожилого человека забили насмерть за 40 секунд. Все зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сначала он еще защищается. Преступник бьет по голове арматурой. Мужчина закрывается рукой. Второй нападавший толкает пострадавшего. Тот падает. Рука опускается. А преступник бьет все сильнее. Мужчина умер в скорой помощ и.





Место преступления - двор жилого дома. Рядом еще один. В двух шагах станция метро. На мужчину напали в семь вечера, в воскресенье. Оперативники не исключают, что были свидетели, которые все видели и могли попытаться спасти человека. Однако этого никто не сделал.





Погибший – 58-летний Андрей Истомин. Он называл себя народным целителем. Пациентов принимал дома. Жил один, недалеко от места убийства. Подозреваемого, который и наносил удары, нашли быстро. Его сообщник в розыске.





Оперативники установили: у жены задержанного был рак. Он обратился к Андрею Истомину. Целитель прописал какие-то грибы. Женщина умерла. 35-летний вдовец обвинил в ее смерти Истомина и решил наказать его. Однако врачи уверены: целитель и не мог спасти больную.





«Они обращаются, получают неэффективные методы псевдолечения, их опухоли превращаются в запущенные. К врачам приходят уже поздно. Просто идет потеря времени», - поясняет заведующий онко-хирургического отделения Московского клинического центра Константин Титов.





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У трехмесячной Ани все лицо в красных пятнах. У нее инфекционное заболевание. Малышке выписали антибиотики. Все это - последствия самолечения. Когда щечки лишь покраснели, маме посоветовали обратиться к целителю. Мол, нечего ребенку лекарства давать. Знахарь диагноз поставил за две минуты.





«Порекомендовали сначала примочки, после состояние стало ухудшаться, кожу стало разъедать, стало еще хуже, разнеслось по всему лицу и телу», - говорит мама девочки Ольга Ишметова.





Наказать таких псевдолекарей можно только по заявлению потерпевших.





В 2014 году в столице арестовали целую банду лжеэкстрасенсов. Диагноз ставили по телефону. И сразу же лечили. Больные заплатили им в общей сложности 800 миллионов рублей. Суд признал арестованных виновными в мошенничестве. Их приговорили к наказаниям от двух до четырех лет лишения свободы. Вот история одного из осужденных, который представлялся магом высшей категории.





«Сначала приехал, на мойке работал, потом курьером работал, и вот решил устроиться. Я считаю, что случайно я попал», - рассказывает мужчина.





Все эти маги и колдуны бросают тень на представителей народной медицины. Тех, кто, к примеру, варикоз лечит пиявками, а бессонницу - настоями трав. По закону, врач народной медицины должен получить разрешение департамента здравоохранения. А его дают только тем, кто пройдет комиссию профессиональной медицинской ассоциации.





«Услуги парапсихологов, экстрасенсов, биоэнерготерапевтов, бесконтактные практики, не относятся к народной медицине, поэтому прикрывшись табличками «парапсихолог», «экстрасенс», туда идут мошенники, которые понимают, что доказать, есть ли какое-то воздействие бесконтактное или нет, практически невозможно», - поясняет президент Ассоциации специалистов традиционной и народной медицины Владимир Егоров.





Настоящие целители не противопоставляют свое умение современным способам лечения. Они признают, что народная медицина не заменяет, а дополняет традиционную. Особенно если речь идет о серьезных заболеваниях.