Во Франции скончался известный литературовед Цветан Тодоров
8 февраля 2017, 09:41
Одна из самых известных литературоведческих работ Тодорова посвящена поэтике фантастической литературы ("Введение в фантастическую литературу", 1970 год).
Известный философ, историк и литературовед болгарского происхождения Цветан Тодоров скончался во Франции в возрасте 77 лет, сообщает Русская служба BBC.
Цветан Тодоров родился в Болгарии в 1939 году. В 23 года, после окончания учебы в Софийском университете, он эмигрировал во Францию.
Одна из самых известных литературоведческих работ Тодорова посвящена поэтике фантастической литературы ("Введение в фантастическую литературу", 1970 год).
Тодоров известен как популяризатор русского формализма и творчества Михаила Бахтина на Западе. В 1985 году он опубликовал свою работу "Теория литературы. Тексты русских формалистов", а в 1981 году вышла его работа "Михаил Бахтин: диалогический принцип".
В 2008 году Цветан Тодоров был награжден премией принца Астурийского в области общественных наук. В последние годы жизни работы Тодорова были посвящены в основном истории XX века.
Фото: AFP
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