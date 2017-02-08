Во Франции скончался известный литературовед Цветан Тодоров

Одна из самых известных литературоведческих работ Тодорова посвящена поэтике фантастической литературы ("Введение в фантастическую литературу", 1970 год).

Известный философ, историк и литературовед болгарского происхождения Цветан Тодоров скончался во Франции в возрасте 77 лет, сообщает Русская служба BBC





Цветан Тодоров родился в Болгарии в 1939 году. В 23 года, после окончания учебы в Софийском университете, он эмигрировал во Францию.





Одна из самых известных литературоведческих работ Тодорова посвящена поэтике фантастической литературы ("Введение в фантастическую литературу", 1970 год).





Тодоров известен как популяризатор русского формализма и творчества Михаила Бахтина на Западе. В 1985 году он опубликовал свою работу "Теория литературы. Тексты русских формалистов", а в 1981 году вышла его работа "Михаил Бахтин: диалогический принцип".





В 2008 году Цветан Тодоров был награжден премией принца Астурийского в области общественных наук. В последние годы жизни работы Тодорова были посвящены в основном истории XX века.



